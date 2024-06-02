MITSUKOSHI FOX ファーショール　マフラー /105cm

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❄即購入OKです。カラー···グレー柄・デザイン···無地素材···リアルファー FOXMITSUKOSHIサイズ:約16×105cmカギホック１つクリップ２つ■使用感を感じない御品となります。■丁寧にタオルとブラッシングでケアを致しました。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜重要◉SAGAタグの豆知識◉⚫︎1位のランクSAGAROYAL(王冠のマーク入り)⚫︎2位のランクSAGASUPERIOR⚫︎3位のランクSAGA(ゴールドタグ)金タグ⚫︎4位のランクSAGA(シルバータグ)銀タグ⚫︎それ以外、その他色々カラーは同等⚠️シルバーFOXの赤茶色になっている物は古い品状態が悪い品⚠️ブルーFOXの毛先が赤茶色や白い毛が黄ばんで いる物も古い品、状態が悪い品〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜⚫︎繁殖された個体(メルカリ事務局より要記載と指示)⚫︎自宅保管品⚪︎防虫剤は無臭又はフローラルを使用しています。鞣し柔らかいです新品では無い為多少の経年劣化はあると思います匂いありません抜けありません喫煙者いませんペットいませんused品です。ファー好きな素人です。ご理解のある方にお願いいたします。♡プロフィールをご覧下さい。#ティアk←←ポチッと毛皮、ファーが検索できます。（╹◡╹）#ロシアンセーブル #セーブル #襟巻き #ファーマフラー#ファーティペット #リアルファー #FOX#ファーショール#毛皮 #ファー #リアルファーマフラー #毛皮マフラー #和服 #和服 #着物 #成人式9900→メルカリ便を使います。主にゆうパケットポストを使います。