FENDI イタリア製 ズッカ マフラー ウール100% ブラウン×ブラック

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。#古着屋dropOutこちらから商品をご覧いただけます。フォロー割や複数購入の場合のお値引きもやっております。プロフィールのご確認お願い致しますご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。○商品説明こちらは言わずと知れた人気ブランド【FENDI】です。AACD加盟店購入、鑑定済みの正規品でございます。◯カラーブラウン×ブラック◯コンディションブランドタグの縫い目が片方だけ取れていますが着用に全く問題ありません。中古品ですので若干の毛羽立ちや使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだお使いいただく事が可能です画像の追加をご希望の方はお気軽に仰ってください。◯サイズ実寸横幅37.5センチ全長170センチ（フリンジ含む）素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。ぜひご覧くださいませ#古着屋dropOutフェンディ#古着屋dropOut小物21301214290213