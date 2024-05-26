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オールドバリーボストンバッグです。キズや汚れはなく比較的キレイだと思います。頂きもので、保管していましたのでご理解下さい。袋は付きません。サイズは横幅約35センチ縦幅21センチ奥行12センチ素人寸法です。