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ボストンバッグ
商品番号 X26017854989
商品名

ボストンバッグ
ブランド名 バリー
特別価格 税込 3,042 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オールドバリーボストンバッグです。キズや汚れはなく比較的キレイだと思います。頂きもので、保管していましたのでご理解下さい。袋は付きません。サイズは横幅約35センチ縦幅21センチ奥行12センチ素人寸法です。
http://narcologia.ru/goods/preference449838.html
http://narcologia.ru/goods/reproduce337455.html
http://narcologia.ru/goods/recycling701914.html
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