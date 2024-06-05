【極美品】ランバンオンブルー　ショルダーバッグ　リュックサンブール　2way

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☆ソーマの概要 ⓦⓔⓛⓒⓞⓜⓔ(♡´︶`)ノ..:*♪送料無料、匿名配送、48時間以内発送ホームクリーニング済、非喫煙、ペット無し☆商品説明○アイテムLANVINenBleu ランバンオンブルーショルダーバッグ ハンドバッグリュックサンブール 2wayサフィアーノレザー 革 ブラック 黒○サイズ実測タテ 20cmヨコ 27.5cmマチ 12cmハンドル 13cmショルダー 99〜105cm（3段階調整可能）（参考A4用紙サイズ：縦21㎝/横29.7）平置き実寸。着画はお断りいたします。○カラーブラック 黒○素材サフィアーノレザー 革○状態：AS：新品未使用品A：美品、新品に近い使用感の少ない状態B：多少の使用感はありますが全体的に綺麗な状態C：使用感はあるが普段着用して頂くのに問題無い程度D：状態が悪く使用感が強いお品 E：ジャンク品※あくまで古着なのでご理解したうえでご購入ご検討ください。○付属品ショルダーストラップ○お願いご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。○全商品一覧#ソーマ○管理No.0902-1002-7500-2309001