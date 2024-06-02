【期間限定価格】snidel スナイデル フードリーバーショートコート 冬服

こちら送料込みのお値段となっております。他のsnidelの商品とまとめ買いで合計額から値引き(2品-500円、3品以降-200円ずつ)させていただきます。コメント欄でお申し出下さい。ブランド…snidelスナイデル色…アイボリー、ベージュ品番…SWFC231036定価…25300円・自宅保管(日の当たらないクローゼットの中)・購入時期はわかりません・3回ほど着用していますが目立った汚れ、毛玉はございません・多少のしわ、よれがございます・現状品・詳細が分からない商品もございます・梱包に関しましてはコンパクトに商品をたたんで簡易包装で発送いたします。その際に多少の畳ジワ等あるかと思いますが予めご了承ください。※注意事項お品は全て現状品です。素人検品のため気が付かない傷や汚れなどがある場合がございます。完璧を求める方はお控えください。ご理解の上でご購入ください。こちらでチェックはしておりますが見落とし等や個人差によって気になる部分も異なる可能性がありますので、自己責任にて購入の上購入後のクレームや返品はお受けしておりません。 #snidel#スナイデル#コート#フードリーバーショートコート#アウター#レディース#冬服#秋服#春服#F#冬季節感▶︎秋、冬、春値下げ交渉可能です即購入していただいてかまいませんバラ売りは検討しておりませんお問い合わせはお気軽にコメントお願いいたします。



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