THE NORTH FACE ノースフェイス フリース パーカー ジャケット

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ご覧いただきありがとうございます。#PONOの古着一覧はこちらTHENORTHFACEフリースジャケットパーカー刺繍ロゴです。サイズM着丈 62身幅 53肩幅 39袖丈 63カラー青ブルー■特記事項・両ポケット裏地破れ・黒っぽい汚れ複数・両肘フリースのつぶれご質問がございましたらお気軽にコメントください。管理番号 230105