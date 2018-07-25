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カジュアルシャツ
商品番号 P59576396418
商品名

カジュアルシャツ
ブランド名 Psmall
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

袖丈···長袖柄・デザイン···襟付き、その他素材···シルクテイスト・シーン···大人可愛いサイズ表示ありませんが、Lサイズだと思いますが袖丈55センチで、私には、若干短くて。ですが女性の方だとゆったり着れると思います。
http://narcologia.ru/goods/Addict727518.html
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