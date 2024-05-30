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大幅値下げ　新品 DEAN\u0026DELUCA 半袖Tシャツ ディーンアンドデルーカ
商品番号 H23074899213
商品名

大幅値下げ　新品 DEAN\u0026DELUCA 半袖Tシャツ ディーンアンドデルーカ
ブランド名 ディーンアンドデルーカ
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DEAN\u0026DELUCA丸の内店にて購入したロゴTシャツです。新品未使用品です。現在はDEAN\u0026DELUCAではTシャツは販売していないので、とても貴重な物だと思います。シンプルなシルエットなのでユニセックスに着られると思います。購入時のビニール袋に入れたまま保管していました。（写真撮影の為に開封しました）素材…綿100％カラー...ブラック袖丈...半袖
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