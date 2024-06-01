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【ヴィンテージ】ドット柄　ロングシャツ　黒　　BS25
商品番号 O67497167437
商品名

【ヴィンテージ】ドット柄　ロングシャツ　黒　　BS25
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 1,364 円
在庫状況 あり

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商品詳細

古着●サイズ/F●肩幅/36●身幅/56●袖丈/54●着丈/72※あくまで素人寸法なのでご了承下さい。●色　黒●素材　ポリエステル※割引について↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓【お得な情報をプロフィールに記載してあるので、是非ご覧ください。】↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑●値下げ交渉ご希望の金額をコメントしていただければ、出来るだけ意見に添えるよう頑張ります。気軽にコメント下さい！※値下げ交渉は即決していただく方のみコメントをお願いします。◉発送日時月、水、金曜日に発送致します。◉注意事項◉サイズ感は掲載している寸法をお手持ちの衣類と比較することをお勧め致しております。※古着、ヴィンテージ品故、使用感等ございます。普段古着を着られる方でしたら、問題なくお使い頂けるコンディションかと思います。しかしながらあくまで古着になりますので、古着にご理解頂けない方、神経質な方はお控え下さい。昭和レトロ、レトロファッション菅田将暉お洒落古着屋　ハードロックカフェ　スウェット　柄シャツ　ダックジャケット　　ミリタリー　アメカジ　一点物　リメイク　#古着男子#古着女子#90s#80s#70s#ヴィンテージ#ビンテージ#vintage#USED#オーバーサイズ#ビックサイズ#ビックシルエット#ゆるだぼ　#フリクロ　#フルダン#フルジョ　#流行　#オールド　#イタリア　#イギリス　#刺繍　#デッドストック　#USA#古着屋RISE
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【ヴィンテージ】ドット柄　ロングシャツ　黒　　BS25
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