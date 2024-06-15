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Jack Bunny!! レディースニットブルゾン
商品番号 K71585707553
商品名

Jack Bunny!! レディースニットブルゾン
ブランド名 ジャックバニー
特別価格 税込 1,819 円
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商品詳細

JackBunny!!ジャックバニーレディースニットブルゾンサイズ2（M相当）肩幅　38センチ程身幅　46センチ程着丈　65センチ程袖丈　62センチ程ジャックバニー　ニットブルゾンニットジャケット厚手の暖かいジャケットです。中古品にご理解のある方のみお願い致します。即購入大歓迎！
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