Jack Bunny!! レディースニットブルゾン

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商品詳細
JackBunny!!ジャックバニーレディースニットブルゾンサイズ2（M相当）肩幅 38センチ程身幅 46センチ程着丈 65センチ程袖丈 62センチ程ジャックバニー ニットブルゾンニットジャケット厚手の暖かいジャケットです。中古品にご理解のある方のみお願い致します。即購入大歓迎！
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