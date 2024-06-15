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chesty レースワンピース
商品番号 T22056563184
商品名

chesty レースワンピース
ブランド名 チェスティ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブルー柄・デザイン···レース袖丈···長袖季節感···秋、冬chestyのレースワンピースですsize１です4年ほど前に？購入しましたが、試着したのみで結局着るタイミングがなく自宅保管していました(^_^;)ほぼ新品なので気に入っていただければうれしいです
http://narcologia.ru/goods/conception747457.html
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