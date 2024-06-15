chesty レースワンピース

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商品詳細
カラー···ブルー柄・デザイン···レース袖丈···長袖季節感···秋、冬chestyのレースワンピースですsize１です4年ほど前に？購入しましたが、試着したのみで結局着るタイミングがなく自宅保管していました(^_^;)ほぼ新品なので気に入っていただければうれしいです
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