chesty レースワンピース

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カラー···ブルー柄・デザイン···レース袖丈···長袖季節感···秋、冬chestyのレースワンピースですsize１です4年ほど前に？購入しましたが、試着したのみで結局着るタイミングがなく自宅保管していました(^_^;)ほぼ新品なので気に入っていただければうれしいです