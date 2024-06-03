HERMES ツイストデザイン カフバングルブレスレット ン　ゴールド\u0026ブラウン

HERMESエルメスツイストデザインカフバングルブレスレットン ゴールド\u0026ブラウン【ブランド】HERMESエルメス【対象】レディース【カラー】ゴールド＆ブラウン【サイズ】約内径5cm【】【素材】メタル/レザー【重さ 】 26g【型番】刻印画像確認【出品番号】220-391308-1320【商品ランク】AB【付属品】画像が全てです。【購入先】古物商市場 株式会社エコリング【コメント】クリーニング済み ☆古物商許可証がありますので証明書をお付け致します。■画像について掲載している商品画像の色合いは、ご覧のモニター環境や、撮影時の光加減により、実際の色合いと若干異なる場合もございます。予めご了承ください。商品ランク（程度）についてＮ新品NS新品・未使用S新品同様SAランク使用はされていていますが、とても程度の良い商品、新品同様に近い商品。Aランク使用感の少ないきれいな中古品ABランク多少キズや汚れの見受けられる商品。Bランク中古品の中でもキズ・汚れがある商品。Cランクキズ・汚れがあり、かなり使用感がある。※商品は古物商市場オークションで購入しています。商品は正規品ですので御安心下さいませ、また購入の際には古物販売書もお付け致しますので更にご安心頂けると思います。※商品は中古品です。分かる限りの状態を書いていますが、見落としも御座いますので神経質な方や完璧を求める方にはオススメ致しません、カラー···ゴールド



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