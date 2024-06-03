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✨新品未使用・箱カード付き✨　FENDI 長財布　ズッカ　ズッキーノ　ジャガード
商品番号 V57148469584
商品名

✨新品未使用・箱カード付き✨　FENDI 長財布　ズッカ　ズッキーノ　ジャガード
ブランド名 Vankle
特別価格 税込 12,179 円
在庫状況 あり

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商品詳細

D894☆定価:108000円☆商品の購入先古物商許可証の資格を有する国内ブランドショップ古物営業表記　大阪府公安委員会許可番号:第62231R036186☆プレゼント用の梱包も別途行っておりますので、お気軽にお申し付けください✨☆付属品箱:あり保証書:なしその他:紙カード2商品以上購入(同梱発送時)でお得な割引をさせていただきます♪☆brandFENDIフェンディ☆型番2388-8M00091012☆colourブラック　ブラウン　ベージュ　シルバー黒色　茶色　クリーム色　銀色☆designロングウォレット　長財布　ウォレット　財布折りたたみ　二つ折りフラップ　スナップボタン　ボタンズッカ　ズッキーノ　モノグラムブランドロゴ　ロゴ　アイコンキャンバス　ジャガードアイコン　ロゴ　ブランドロゴ小銭入れ　札入れ　カード入れ金具　刻印☆materialレザー　ジャガード　キャンバス　革☆size縦:10.5cm横:9.0cm厚さ:1.4cmカード入れ×6小銭入れ×1札入れ×1ポケット×2☆condition✨新品未使用✨自宅保管ですので、お気になる方はご遠慮くださいませ。必ずお写真を見てご判断くださいますようお願い致します。➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ご覧いただきありがとうございます♪他にもハイブランドの商品を状態の良いものをお安く、沢山販売しておりますので、良ければ見てみて下さい✨→#tokky#VINTAGE#ヴィンテージ
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