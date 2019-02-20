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CHANEL二つ折り財布
商品番号 A22159366710
商品名

CHANEL二つ折り財布
ブランド名 シャネル
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

気に入って使用していたので、使用感は有る方と思います。ボタンの締まりが悪くなっております。正規店にて購入致しましたが、だいぶ前に購入した物なのでレシートは無くなっております。御理解頂ける方宜しくお願い致します。
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