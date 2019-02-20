CHANEL二つ折り財布

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商品詳細
気に入って使用していたので、使用感は有る方と思います。ボタンの締まりが悪くなっております。正規店にて購入致しましたが、だいぶ前に購入した物なのでレシートは無くなっております。御理解頂ける方宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/composite506354.html
http://narcologia.ru/goods/freshman570956.html
http://narcologia.ru/goods/capitation460008.html
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