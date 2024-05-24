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美品✨PRADA 長財布 サフィアーノレザー 黒 ゴールドロゴ IML005
商品番号 Y40264463968
商品名

美品✨PRADA 長財布 サフィアーノレザー 黒 ゴールドロゴ IML005
ブランド名 プラダ
特別価格 税込 12,512 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムPRADAプラダ長財布ウォレット二つ折り大容量トップジップトップファスナースナップボタンゴールドロゴサフィアーノレザー本革レザーSAFFIANOMETALVITELLOMOVEユニセックス黒ブラックIML005付属品:箱○サイズタテ9cmヨコ18cm小銭ポケット2札入れ2カードポケット14平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れは少なくまだまだ末長くご使用いただけます！お写真をご覧の上ご購入をご検討ください。 ※撮影環境により実物と色味が異なる場合がございます。○カラー黒ブラック○素材サフィアーノレザー本革レザー○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品商品は全て、鑑定済みの確実正規品になります！万が一偽物と判明した場合、全額返金させていただきますのでご安心ください。
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