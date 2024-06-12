オールドコーチ　ショルダー　バッグ　◇ アデュートリステス　ニーム　お好きな方

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COACH(コーチ)のヴィンテージ(オールドコーチ)の見分け方！！！ COACH(コーチ)のヴィンテージ(オールドコーチ)の見分け方！！！



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愛しのヴィンテージバッグ - 千と多肉のシンプルライフ 愛しのヴィンテージバッグ - 千と多肉のシンプルライフ

【まとめ買い歓迎】※ボールペンなど、安価な商品も出品しております。そちらと組み合わせて頂くとキャンペーンを利用してお得にご購入頂けると思います。まとめ買いの際はお値引き致します。商品名:コーチ/OLDCOACHショルダーバッグモデル名:ALEXANDRIAZIP色:ブラック(黒)\u0026ブラウン(茶色)のバイカラー素材:ペブルドグレインレザー/ブライドルレザー生産国:イタリア(MADEINITALY)●サイズ高さ：15cm横幅：20cm奥行(マチ)：7cmショルダーストラップ128cm〜138cm調節・斜めがけ可能ジッパー付き内ポケット1か所あり大きなキズ汚れはありませんが、オールドコーチですので、小キズはあります。オールドコーチのなかでは比較的状態の良い方かと思いますが、中古品にご理解頂ける方に。発送の際、ショルダー部分は折り畳んで梱包致します。