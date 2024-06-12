山葡萄 かごバッグ 手作り 籠 六角 花編み 保存袋付き

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商品詳細
古代から親しまれてきた山ぶどうの籐包み。山ブドウは古代から、果実は食用でき、藤条は多用され、広く使われてきた。山ブドウの藤のバッグは自分の色を身につけることができるバッグとして知られており、彼は年月の蓄積に伴ってますます光沢があり、つるは空気中の水分を吸収して放出し、呼吸するバッグとして称賛されている。ブドウの藤の皮の成長に傷があり、隙間があるなど、手作りの跡があることを受け入れられない場合は、買わないでください。
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http://narcologia.ru/goods/Addict871018.html
http://narcologia.ru/goods/enquire501989.html
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