【ヴィンテージ】FENDI フェンディ ズッカ トートバッグ

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商品詳細
フェンディのズッカ柄のトートバッグです。状態としては、カバンのサイドが修理して縫った跡があります。また、持ち手の金具付近に2箇所破れがあります。また、カバンの中身に糸の噴き出しがあります。使用自体は可能です。新宿伊勢丹にて購入しました。サイズ縦:29センチ横:24センチマチ:12センチコメントお待ちしております！
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