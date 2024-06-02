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【ヴィンテージ】FENDI フェンディ ズッカ トートバッグ
商品番号 C27738845919
商品名

【ヴィンテージ】FENDI フェンディ ズッカ トートバッグ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フェンディのズッカ柄のトートバッグです。状態としては、カバンのサイドが修理して縫った跡があります。また、持ち手の金具付近に2箇所破れがあります。また、カバンの中身に糸の噴き出しがあります。使用自体は可能です。新宿伊勢丹にて購入しました。サイズ縦:29センチ横:24センチマチ:12センチコメントお待ちしております！
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