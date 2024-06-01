【VASIC】Bond Mini ミントグリーン

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【VASIC/ヴァジック】ボンドミニカラー:ミントグリーングリーンとブルーの中間のお色です。サイズ:W20×H22×D14(cm)購入先:ガリャルダガランテ オンライン購入時期:2021年定価:40,700円(当時のお値段です)付属品:保管袋素材:本革傷や汚れについて、￼写真(4枚目以降)を載せています。角に４箇所のすり傷、持ち手部分の汚れ、底に小さな黒い汚れがございます。その他、目立った傷や汚れはありませんが、全体的に使用感がございます。使用以外は専用の袋に入れて、暗所で保管していました。お洋服にも合わせやすく、コーディネートのワンポイントにもなります。バッグ自体も軽く、紐を伸ばすとショルダーにもなる2wayタイプです。容量が大きいバッグを主に使うようになったので、出品致します。素人の保管ですので、ご理解頂ける方はご検討宜しくお願い致します。以下、公式サイトより引用致します。コンパクトなサイズ感が魅力の「BondMini(ボンドミニ)」。ハンドバッグとしてはもちろん、ハンドルを長くすればショルダーバッグとしてもお使いいただけます。ミニサイズでちょっとしたお出かけなどにも使いやすく、ロングウォレットが入る収納力もあるので、さまざまなシーンで活躍するバッグです。深みのあるニュアンスをはらんだアッシュは、レザーに大人びた表情を見せます。ショルダーバッグ ハンドバック 巾着etoretokyoエトレトーキョー IENAイエナJOURNALSTANDARDジャーナルスタンダード UNITEDARROWSユナイテッドアローズPlageプラージュTOMORROWLANDトゥモローランドrokuロク FRAMeWORKフレームワーク APSTUDIOエーピーストゥディオ Spick\u0026Spanスピックアンドスパン GALLARDAGALANTEガリャルダガランテお好きな方にオススメです(^^)