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ストラト べっ甲 ピックガード オールドリイシュー ヴィンテージ
商品番号 O28576675149
商品名

ストラト べっ甲 ピックガード オールドリイシュー ヴィンテージ
ブランド名 フェンダー
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

べっ甲のピックガードになります。70年代に、ヴィンテージのストラトのリプレイスメント用として製作されたとのことです。手持ちのストラトに載せて使用する予定でしたが、ボディをリフィニッシュすることにしたので出品します。海外から3万円で仕入れました。比較写真も載せていますが、現代のピックガードとは風格が全く異なり、ぱっと見で全然違うことがわかるかと思います。(写真だと伝わりにくいですが、、)縁の部分が現代のものより幅広くなだらかに取られており、存在感があってかなりかっこいいです。穴は現代のものとぴったり同じでしたので、63〜70年あたりのfenderストラトモデルには大体合うかと思います。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral714632.html
http://narcologia.ru/goods/reboot519936.html
http://narcologia.ru/goods/financier742760.html

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