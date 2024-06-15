Mミッソーニ　チュニック　マルチカラー

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袖丈···七分袖素材···ニット季節感···春、夏数年前に購入し愛用しましたが似たデザインのものがあるため出品します。右袖にシミがあります(7枚目写真)。何ヶ所かほつれがあります(8枚目写真)。ご理解くださる方よろしくお願いします。サイズは42でLくらいです。身幅約86cm着丈約77cm、パンツに合わせて着ていました。