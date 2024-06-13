フェラガモ　レディースバック

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商品詳細
フェラガモ 素材...牛革(本革)色 クリームスレなし 角も綺麗です使用したのは結婚式に1度ですが袋にいれてずっと保管していました。状態は綺麗だと思いますです。リボン部分が全体的に少し黄ばみがありますのでお安くしてます。写真ご参照ください。下横24.5上横23幅10.5縦18～21
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