  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー
商品番号 M37030597624
商品名

【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー
ブランド名 トッズ
特別価格 税込 31,720 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

※色が若干異なって写っております。2枚目の左下の写真が1番近い色味となっております※【商品】トッズTOD’Sレザー2WAYハンドトートバッグブルー◎大人気のトッズのバッグ◎ショルダーストラップ付きですので2WAYの持ち方可能◎目立つ傷や汚れはございません！◎斜めがけ可能◎長財布、500㎖ペットボトル収納可能【サイズ】タテ　　17.5cmヨコ　　(底)24.5cm上辺33㎝マチ　12cm持ち手高さ　11cmショルダー全長　106㎝(若干誤差があるかと思いますがご了承願います)【状態】　美品【付属品】ショルダーストラップ保存袋　大小の2枚紙【カラー】　　ブルー※色が若干異なって写っております。2枚目の写真が1番近い色味となっております。【素材】　レザー【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品等にて購入した鑑定済みの商品ですこちら中古品となりますので写真でご確認の上、ご購入お願い致します。☑︎中の生地に若干毛羽立ちあり何かご不明点ありましたらいつでもコメントください。宜しくお願い致します！
http://narcologia.ru/goods/tenet386063.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney919849.html
http://narcologia.ru/goods/Addict512818.html 【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー | フリマアプリ ラクマ
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー【美品】TOD'Sトッズ　ジョイ　トートバッグ　くすみブルー　レザー
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー○超美品○TOD'S トッズ○Dバッグ○レザー 本革○2way ハンド バッグ ...
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルーTOD'S トッズ T タイムレス ショッピング バッグ MEDIUM ハンド バッグ 斜めがけ ショルダー バッグ 2WAY Mサイズ レザー
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルーTOD’S トッズ XBWANYL0200 レザー デニム 2WAY ハンドバッグ ショルダーバッグ ブラウン系 インディゴブルー系【美品】【中古】
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルートッズ バッグ（ブルー・ネイビー/青色系）の通販 100点以上 | TOD'Sの ...
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルーTOD'S トッズ レザー バケット 巾着 2WAY ハンド ショルダーバッグ ...
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルートッズ バッグ（ブルー・ネイビー/青色系）の通販 100点以上 | TOD'Sの ...
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルーTOD'S トッズ レザー バケット 巾着 2WAY ハンド ショルダーバッグ ...
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルートッズ バッグ（ブルー・ネイビー/青色系）の通販 100点以上 | TOD'Sの ...
【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru