【美品】トッズ TOD’S レザー 2WAY ハンド トート バッグ ブルー

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※色が若干異なって写っております。2枚目の左下の写真が1番近い色味となっております※【商品】トッズTOD’Sレザー2WAYハンドトートバッグブルー◎大人気のトッズのバッグ◎ショルダーストラップ付きですので2WAYの持ち方可能◎目立つ傷や汚れはございません！◎斜めがけ可能◎長財布、500㎖ペットボトル収納可能【サイズ】タテ 17.5cmヨコ (底)24.5cm上辺33㎝マチ 12cm持ち手高さ 11cmショルダー全長 106㎝(若干誤差があるかと思いますがご了承願います)【状態】 美品【付属品】ショルダーストラップ保存袋 大小の2枚紙【カラー】 ブルー※色が若干異なって写っております。2枚目の写真が1番近い色味となっております。【素材】 レザー【購入元】ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品等にて購入した鑑定済みの商品ですこちら中古品となりますので写真でご確認の上、ご購入お願い致します。☑︎中の生地に若干毛羽立ちあり何かご不明点ありましたらいつでもコメントください。宜しくお願い致します！