新品ヴィヴィアンウエストウッド スモールオーブネックレス黑赤色#1

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商品詳細
未使用自宅保管品付属品なしチェーンは約80センチチャームは約4.5×4.5センチガンメタのスモールオーブネックレスです。大きくて高級感がありとってもカッコいいです。男性が付けても素敵です。付属品:無し状態はきれいです。ご理解いただける方にお譲りします。即購入OK！よろしくお願いします
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