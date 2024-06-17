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新品ヴィヴィアンウエストウッド スモールオーブネックレス黑赤色#1
商品番号 M38015816188
商品名

新品ヴィヴィアンウエストウッド スモールオーブネックレス黑赤色#1
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 2,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

未使用自宅保管品付属品なしチェーンは約80センチチャームは約4.5×4.5センチガンメタのスモールオーブネックレスです。大きくて高級感がありとってもカッコいいです。男性が付けても素敵です。付属品:無し状態はきれいです。ご理解いただける方にお譲りします。即購入OK！よろしくお願いします
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