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レスポートサック　LeSportsac　3714　ムーミン　コラボ　オレンジ刺繡
商品番号 M95009961890
商品名

レスポートサック　LeSportsac　3714　ムーミン　コラボ　オレンジ刺繡
ブランド名 レスポートサック
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー...オレンジ☆レスポートサック　　　LeSportsac3714MININ/STOTEムーミンMOOMIN×LeSportsacワンポイント刺しゅうデザインお花を手にしたリトルミイのワンポイント刺しゅう。LeSportsac3714　ショルダーバッグ新品未使用　タグ付き　【サイズ】タテ22cmxヨコ19cmxマチ6cm【ポケット】✕2(外側1/内側2)【ショルダー】　60-110cm【スタイル説明】ミニサイズの縦長トートバッグです。小さめながら十分なマチがあるので、ミニ財布、スマートフォン、メイクポーチ、エコバッグなど必要最低限のものがすっぽり収納できます。ちょっとしたお出かけはもちろん、旅行やアウトドアのサブバッグとしてもおすすめなミニバッグです。取り外し可能な肩掛けストラップ付きです。
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