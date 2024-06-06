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商品詳細
即購入OKお値下げ不可濡れ折れ防止で発送致します！プレイ用でお願い致します(^^)ファイヤー＆サンダー＆フリーザーGX[UR]（sm12a_226/173）サン＆ムーンハイクラスパックTAGTEAMGXタッグオールスターズブランド：ポケモンカードゲーム言語：日本語パッケージ：シングルカードポケモンカードレアリティ：UR
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