イヴサンローラン ギャザースカート M レディース フレア レーヨン リネン 麻

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。【商品情報】YVESSAINTLAURENTイヴサンローランYSLギャザースカートMウエストゴムビンテージレディースフレアスカートヴィンテージ緑グリーンレーヨンリネン麻チェック柄膝下丈《サイズ》M《カラー》グリーンチェック柄《素材》表地レーヨン65%麻35%裏地キュプラ《実寸(cm)》ウエスト幅32総丈62ヒップ幅60《状態》若干の使用感ございますが汚れや破損等は無く、まだまだ使っていただけると思います。古着にご理解のある方のご購入をお待ちしております。以上ご検討の程、宜しくお願い致します。No.K-72860001
http://narcologia.ru/goods/reflector834164.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi794447.html
http://narcologia.ru/goods/assessor767303.html
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