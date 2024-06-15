CHANEL シャネル　スカーフ　ヘアバンド　2023秋冬新作　カメリア柄

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商品詳細
CHANELシャネル スカーフ ヘアバンド 秋冬新作 カメリア柄2023.10国内正規店舗にて購入新品未使用、タグ付き写真を撮るために開けました。付属品：箱、リボン、カメリア⭕️即購入大歓迎❌値下げ柄・デザイン···花柄カラー···ブラック
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