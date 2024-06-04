ヴィンテージ 昭和レトロ ノースリーブ ロングワンピース 透け感 1点物

管理番号:z134⭐️⭐️お得なフォロー割実施中⭐️⭐️詳しくはプロフィールをチェック♡以下のリンクより当店のお洋服が一覧で見れます♡是非チェックとフォローをお願い致します❣️↓↓↓#カワウソの部屋︎︎︎︎︎︎☑︎商品説明ヴィンテージ昭和ドレスロングワンピースこちらの洋服はウエストが絞られているのでスタイルが良く見えます(*´꒳`*)少し透け感があります^^︎︎︎︎︎︎☑︎着画モデル160cm︎︎︎︎︎︎☑︎カラー:緑グリーン紫パープルオレンジ※画像でご確認ください︎︎︎︎︎︎☑︎素材:記載されておりませんでした○┓※画像でご確認ください︎︎︎︎︎︎☑︎サイズ→9︎︎︎︎︎︎☑︎平置採寸(cm)肩幅約46身幅約38ウエスト約55~66着丈約107※手作業による採寸ですので若干の誤差はご容赦ください☑︎コンディション→A【S】未使用品、デッドストック【A】やや使用感は見られるが、特別目立った傷や汚れなし【B】やや使用感、及び細かなスレはあるがまだまだ使用可能な状態【C】使用感があり部分的に汚れやダメージがあるが、古着に慣れていれば使用は差し支えない状態★当店では、古着、90s、ヴィンテージのTシャツやスウェット、トレーナーなど、柄シャツやニット、ジャケットやコートまで半袖の春服夏服、長袖の秋服冬服まで幅広く販売してます✨総柄や花柄、ボヘミアン、アーガイル、ビッグロゴ、刺繍ワンポイントなど定番デザインから一点物、希少な物までトレンド商品を毎日出品してます✨vintageヴィンテージMIXビンテージレトロ古着レトロアンティーク古着コーデ古着男子古着女子お洒落オシャレグリモワールサンタモニカ一点物ヨーロピアンクラシカルモダン60s70s80s90s原宿高円寺下北沢袖丈···袖なしカラー···グリーン柄・デザイン···ボーダー季節感···春、夏、秋



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