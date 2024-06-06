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H84 漢服 コスプレ ワンピース 唐装 仙女服 中華風
商品番号 B11361706293
商品名

H84 漢服 コスプレ ワンピース 唐装 仙女服 中華風
ブランド名 Bankle
特別価格 税込 2,826 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます新品未使用です(^^素材：ポリエステル　＋　その他サイズ：S、M、L、XL画像に使用している小物やアクセサリー等はセット内容に含まれておりません.可愛い漢服で、大好きな団体の公演、学園祭、パーティー、記念撮影やコスプレ系のイベントなどにお勧めです.け感は少なく1枚でこ着用可能。伸縮性に優れたストレッチ素材で大きいサイズの方にもおすすめです.実物撮影ですけど、画質等の関係上、色などが実際の商品と少し違ってしまうこともあるかもしれませんが、ご理解のほどご購入ください。#spink漢服
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