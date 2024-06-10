コムサイズムのジャケット

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商品詳細
カラー···ホワイト新品ですが、家のタンスに保管していました。素人目線ですので見落としがあるかもしれません。気になる方はご遠慮ください。折りたたんで発送しますので、折り目やシワができます。気にならない方よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate637348.html
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