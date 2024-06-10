美品 ウィークエンド マックスマーラ チェーンショルダーバッグ ゴールド金具

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◆商品内容美品WEEKENDMaxMaraウィークエンドマックスマーラチェーンショルダーバッグゴールド金具薄目ですが柔らかいというよりしっかりした材質のレザーで軽くて疲れにくいと思います。薄い緑の色もさりげなく気品があります。◆商品詳細〇サイズ 縦 19㎝ 横 18㎝マチ2㎝（底面）ショルダーストラップ111cm(調節可能不可)採寸は若干の誤差がある場合がございますがなにとぞご了承願います。 〇カラー グリーン黄緑 〇素材 レザー◆商品状態ほとんど使用感もなく目立つキズや汚れのない美品です。中古品にご理解いただいた上ご検討願います。詳細は写真でご確認いただきご購入をお願いします。当方喫煙者やペットはおりませんのでご安心ください。以上、その他で気になる点等ございましたらご購入前にお気軽にお問い合わせください。管理番号：23090233001010265