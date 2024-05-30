【美品】トリーバーチ　ミニショルダーバッグ　ターンロック　ゴールド金具　ブラック

[商品名]ショルダーバッグ ポシェット[ブランド]トリーバーチ ToryBurch[商品説明]ゴールド金具 ターンロック 金ロゴ斜め掛け[素材]レザーサフィアーノレザー[サイズ](cm)縦・・・13横・・・19マチ・・・4ショルダーストラップ5段階調整可能メイン収納スペース×2小ポケット外ポケット素人寸法の為、多少の誤差はご容赦ください。[カラー]ブラック ゴールド[状態]全体的に美品になります。ターンロックのところが小傷あり(使用時による)コバ剥がれ小あり(5枚目参照)[付属品]ショルダーストラップ※コメント中や値引き交渉中であっても、購入ボタンを押して購入してくれた方と優先的にお取引いたします。素人のため検品に見落としがある場合がございます。そのことをご理解いただきご購入いただければと思います。あくまで中古品なので、ご理解いただける方のみご購入お願いします。コメントは必ず返しております。何かあればコメントよろしくお願いします。カラー···ブラック種類···スマホショルダー/スマホポーチ/サコッシュ



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