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ハンティング ワールド トートバッグ キャンバス HUNTING WORLD
商品番号 T65482907817
商品名

ハンティング ワールド トートバッグ キャンバス HUNTING WORLD
ブランド名 ハンティングワールド
特別価格 税込 4,494 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ハンティングワールドトートバッグキャンバスネイビー中古AランクHUNTINGWORLD肩掛けショルダーバッグロゴホーボー■ランク：中古Aランク■状態綺麗な中古品で角に一部少しスレがあり、保管により表面のキャンバスにクセがついておりますが、全体的には綺麗な商品です。■ブランド：ハンティングワールドHUNTINGWORLD■商品名：-■型番：-■ライン：-■カラー：-ネイビー■サイズ：W39×H18×D12cm■素材：キャンバス■シリアル/刻印など：-■仕様：ファスナーポケット×1■付属品：なし■商品コメント：ー■お問い合わせ番号：230513-32■仕入れ先こちらの商品はハッピーオークションさん主催の転売市場にて仕入れた商品です。鑑定もしておりますのでご安心してお買い求めください。★鑑定済み本物保証★メンズレディースのブランド品を格安で販売しております。お値引き交渉もプロフィールの範囲内でお受けしております。また男性女性ものなどご不明点がございましたらお気軽にご連絡下さいカラー···ブルー種類···その他ショルダーバッグ素材···コットン(キャンバス/帆布)
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