良品　バーバリー　カシミヤ　ピンク　マフラー　ストール

送料の関係で箱はつきません。バーバリー カシミヤ ピンク マフラー ストール スコットランド製気に入って普通に使っていました。厳し目にチェックすればやや毛羽立ちや黒のチェックなのか薄汚れなのか？という箇所もある気はしますが、全体的に良品だと思います。ご自身でケアして頂ければもっと綺麗にはなりそうです。業者さんのすり替え返品はお断りしています。168✖️30センチ。



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