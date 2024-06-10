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良品　バーバリー　カシミヤ　ピンク　マフラー　ストール
商品番号 M59420510455
商品名

良品　バーバリー　カシミヤ　ピンク　マフラー　ストール
ブランド名 バーバリー
特別価格 税込 7,267 円
在庫状況 あり

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商品詳細

送料の関係で箱はつきません。バーバリー　カシミヤ　ピンク　マフラー　ストール　スコットランド製気に入って普通に使っていました。厳し目にチェックすればやや毛羽立ちや黒のチェックなのか薄汚れなのか？という箇所もある気はしますが、全体的に良品だと思います。ご自身でケアして頂ければもっと綺麗にはなりそうです。業者さんのすり替え返品はお断りしています。168✖️30センチ。
http://narcologia.ru/goods/cowpox628239.html
http://narcologia.ru/goods/flight871328.html
http://narcologia.ru/goods/update973195.html

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