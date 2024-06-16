【未使用】豊岡鞄 マスミ鞄嚢ブリーフケース

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豊岡産の鞄の中でも、兵庫県鞄工業組合により認定された企業により生産され、審査に合格した優良品が「豊岡鞄」です。デザイン・仕様・素材・部品・縫製などについて厳しい基準が設けられており、マニフェストの内容を遵守する企業にのみ製造が許されている純日本製です。その認定企業、マスミ鞄嚢のバッグです。オーダー品だと20万円超えとか高いものですが、都内の百貨店で既製品を購入しました。のですが、もったいなくて使っていない未使用品です。保証書にはマニフェスト番号、認定製品番号などが記載されており製品保証をネット登録できるようです。未登録ですが、一年以上前に買ったものなので、登録できるかはわかりません。ファスナーを開けなくても使える両側のポケットあり。内側の片側には、小物、ペン用のオープンポケット3つ、もう片側には、ボタン付きの収納箇所があります。肩掛けのベルトも未開封のままあります。ハンドルの革とのコントラストがバランス良く、適度にビジネスにもカジュアルダウンされたデザインに仕上がっていると思います。W390×H300×D140mm（素人採寸）ユニセックスです。ご覧いただき、ありがとうございます！迅速で、丁寧に、気持ちの良いお取引を心がけております。即購入OKです。喫煙者、ペットの同居はありません。よろしくお願いします。