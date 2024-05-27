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Panasonic ES-WP88-N GOLD
商品番号 Q98949720031
商品名

Panasonic ES-WP88-N GOLD
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 9,156 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PanasonicES-WP88-NGOLD#パナソニック#Panasonicタイプ...光美容器部位...全身動作確認済みです。2023年1月に購入し、数回使用しましたが、定期的ケアが難しくなった為、出品します。IOゾーンアタッチメントは、開封していますが未使用です。全体に目立った汚れや傷は無く、綺麗です。拭き取り消毒をして、箱に入れて発送させていただきます外箱には一部破れがありますがご了承ください。自宅保管、数回使用の中古品ですので、写真を確認の上でご購入ください。返品、クレームはお受け出来ません。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/response464142.html
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