Panasonic ES-WP88-N GOLD

PanasonicES-WP88-NGOLD#パナソニック#Panasonicタイプ...光美容器部位...全身動作確認済みです。2023年1月に購入し、数回使用しましたが、定期的ケアが難しくなった為、出品します。IOゾーンアタッチメントは、開封していますが未使用です。全体に目立った汚れや傷は無く、綺麗です。拭き取り消毒をして、箱に入れて発送させていただきます外箱には一部破れがありますがご了承ください。自宅保管、数回使用の中古品ですので、写真を確認の上でご購入ください。返品、クレームはお受け出来ません。よろしくお願いします。



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