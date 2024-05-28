FUJIFILM Finepix JX200 オールドコンデジ デジカメ

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます☺︎即購入OK⭐︎--商品内容--・FUJIFILMFinepixJX200・充電器・バッテリー・使用説明書--動作確認--動作確認済です◎撮影、再生、設定変更等の動作に問題はありません。--コンディション--◎外観本体に細かなキズはありますが、目立つようなキズはありません。写真をご確認ください--配送--匿名配送のらくらくメルカリ便もしくはゆうゆうメルカリ便で発送いたします。サイズ等の関係でらくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便に変更する場合があります。
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http://narcologia.ru/goods/slide387.html
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