Panasonic ES-CWP97-N GOLD

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商品詳細
PanasonicES-CWP97-NGOLD#パナソニック#intimeタイプ···光美容器部位···全身電源方式···充電式買ってから全然使ってないのでほぼ新品に近い状態です。少しの値下げなら対応させていただいています。コメントお待ちしております
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