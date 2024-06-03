アイスダンディ icedandy 光脱毛

タイプ...光美容器今年の６月にリサイクルショップで新古品を購入したのですが、結局一度も使っていません。 動作確認のため一度だけ起動させています。外箱に傷みがあるため贈答品には向かないものの、ご利用する分には問題ないかと思います。万一初期不具合がございましたら、評価前であれば返品に応じます（恐れ入りますがその際の送料はご負担ください）お値下げのご希望など、お気軽にお問い合わせください。



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