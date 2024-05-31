シボレータホ　サバーバン Ｃ1500等2WD用カヤバリアショック

95タホ2WDから外して保管していた物です。かなり古いショックですが、プロに診てもらった所、現時点では抜けもなく、使用可能との事でした。自車リアローダウン7〜8インチでしたが、底付きしたので、6インチ以内なら使えるかな？と思います。クロスピンは、可能な限りサビを落として清掃し、一応黒塗料塗りました。ショックの最大長約50センチ最小長約33センチです。取り付け位置の中心から中心での、計測です。他は写真をご参考下さい。あくまで素人採寸ですので、ご理解のほどを。宜しくお願い致しますm(__)m



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