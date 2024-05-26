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マイルドダンパー　タントカスタム LA600 FF用　リアアジャスタ　スプリング
商品番号 G94953969340
商品名

マイルドダンパー　タントカスタム LA600 FF用　リアアジャスタ　スプリング
ブランド名 ダイハツ
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

用品の種類···車高調整対応車種メーカー···ダイハツタントカスタム600用マイルドダンパーリアアジャスター左右新品未使用品です。四駆に取り付けたかったのですが四駆用が無いためFF用を購入しリアアジャスターは他社のものを使用したため不要になりました。確認のために片方は開封してますが未使用です。ダイハツの他車種にも流用可能かもしれません
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