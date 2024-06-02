THEBOYZエリックトレカフォトまとめセットドボイズ

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商品詳細
THEBOYZERICドボイズ エリックのトレカセットです。ドボイズの写真入れファイル、店舗特典トレカ、ポップアップカフェのMDトレカやコースター、雑誌の特典トレカなど画像のもの全てセットになっています。スリーブ、折れ防止補強、防水対応のうえ、発送させていただきます。素人保管のため神経質の方、気になる方はご購入お控えください。他の出品物と同時購入希望の場合は気軽にコメント下さい。当方、週明けから不在になります。その為、ご購入頂いても発送が出来ないため、10/1に一度全ての出品を取り下げます。こちら、ご了承下さいますようお願い致します。動物飼ってません。非喫煙者です。ご質問等ございましたら、コメントをお願い致します。即購入大歓迎です。グッズ種類···公式写真
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