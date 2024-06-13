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ホーネット250 リアキャリア
商品番号 W22261256541
商品名

ホーネット250 リアキャリア
ブランド名 Wsmall
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ホーネット250に取り付け可能なリアキャリアです。バイクを手放す事になりましたので、取り外したものを出品いたします。擦れ、錆等がありますが、使用に問題はありません。神経質な方はご遠慮ください。取り付けに必要な専用のネジ、カラーも全てお付けします。ゴツゴツしたキャリアではなく、スタイリッシュな見た目ですし、取り付け後のシート等への干渉もありません。
http://narcologia.ru/goods/freezer616498.html
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