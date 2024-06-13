ホーネット250 リアキャリア

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商品詳細
ホーネット250に取り付け可能なリアキャリアです。バイクを手放す事になりましたので、取り外したものを出品いたします。擦れ、錆等がありますが、使用に問題はありません。神経質な方はご遠慮ください。取り付けに必要な専用のネジ、カラーも全てお付けします。ゴツゴツしたキャリアではなく、スタイリッシュな見た目ですし、取り付け後のシート等への干渉もありません。
http://narcologia.ru/goods/freezer616498.html
http://narcologia.ru/goods/peroration84415.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney740349.html
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