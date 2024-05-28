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ダイヤトーン　WF-G20　カロッツェリアts-wx400da
商品番号 Q99613015447
商品名

ダイヤトーン　WF-G20　カロッツェリアts-wx400da
ブランド名 Qsmall
特別価格 税込 19,223 円
在庫状況 あり

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商品詳細

20アルファードで使用していました。カロッツェリアのバッフル込みです。吸音材が少しだけ着いています。
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