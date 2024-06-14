ホンダ　オデッセイ RB3 後期型　RB4 RB1 RB2

ご覧頂き誠にありがとうございます。車検付きで、本年度分の税金、リサイクル代金等コミコミです。■車名 ホンダ オデッセイMエアロパッケージ■年式 平成23年式■車検/ナンバーR6年5月18日■走行距離 約91000kmで日常使用してるので距離延びます。■エンジンK24A■ミッション CVT車■駆動方式2WD■ボディカラーブラックの様なパープル■装備オートエアコンスマートキー純正ナビ外回りの各種LEDフリップダウンモニターモデューロリアウイングロックフォードスピーカーデットニングリアヒッチメンバー（非公認）車検時ブラケット外せば通ります。ブリッツ車高調 326パワーバネ組込で乗り心地いいです。クスコ リアアッパーアーム（非公認）公認取得書類有18インチ コスミックヴェネルディ■ポイント灯火類OKパワーウインドーOKバッテリーOKエアコンOK冷えます。ワコーズ注入済み5000キロ前後でオイル交換してます。エレメントは、2回に1回交換◾️不具合助手席電動ミラー動かない時があります。ハンドルオーディオスイッチ反応なしクルーズコントロールスイッチはダミーです。クルコン非装着車■その他ホイール売れてしまったので現在、別の18インチホイールが付いてます。ルーフのキャリアは今ありません。3年前車検時にブレーキフルード交換ラジエーター液交換ローン会社の所有権付いてますが完済済みなので完済証明付けます。２週間以内に名義変更お願い致します。現車は、埼玉県 所沢市 所沢インターから車で5分最寄り駅 武蔵野線東所沢駅 西武線航空公園駅あくまでも中古現状販売と御理解頂き経年劣化・使用に伴う傷や汚れやサビはあるものとご理解ください。説明不足や画像不足があるかもしれません。トラブル防止の為現車確認を必ずして頂き自己判断、自己責任でお願いします。引き渡し後の対応は、一切出来ませんのでご了承下さい。少しでも不安がある場合は保証付きの車屋さんでご購入下さい。手27アルファード ベルファイヤ エリシオン ノア VOXYステップワゴン セレナ クラウン



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