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cbx400f 550f セレクト バックステップ
商品番号 S93131984818
商品名

cbx400f 550f セレクト バックステップ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 45,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。フシミレーシングセレクトバックステップになりますなかなか出回らない初期の物になります。曲がり、歪み無し。動作良好。ペダルピン、ステップがアルミ製の初期モデルになります。ボルト錆無く綺麗です。使用前にグリスアップお願いします。最後に3Nになります。
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