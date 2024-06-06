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ブルー ドゥ シャネル オードゥ トワレット (ヴァポリザター)
商品番号 E17380386472
商品名

ブルー ドゥ シャネル オードゥ トワレット (ヴァポリザター)
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\"\"\"ご覧いただきありがとうございますシャネルCHANELブルードゥオードパルファムEDTSP商品状態：新品未開封内容量：100ml購入時期：2023年5月並行輸入商品の為、ご理解とご協力をお願い致します新品未開封、外側のフィルム付きですので、安心してお使い頂けると思います。自由を表現した、予測できない展開を見せる限定オードゥパルファム。セダー、ヴェチヴァー、サンダルウッドを中心とするドライでエアリーなウッディノートが、グレープフルーツ、ジンジャーの軽やかなフレッシュ感、フランクインセンスやラブダナムの温かみと溶け合う、ウッディアロマティックノート。予想のつかない男性らしさ。束縛から解放され、自由を手に入れた男性を称えるフレグランスです。○即購入OKです☆自宅保管の為神経質な方はご遠慮下さい。質問あればコメントまでお願いします！\"\"\"
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