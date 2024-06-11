  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
商品番号 D27879233534
商品名

【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 2,320 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

エグモントマヌカハニー　250g2個セットになります。賞味期限：2026年11月18日参考価格：1個　¥3409新品未開封品です。アメリカでの購入品です。パッケージには細かい擦り傷などあります。ご了承下さい。出品して間もないお値下げ交渉はご容赦下さいませm(__)mエグモントハニーのラベルには、この地域にそびえ立つ名高い山、タタラナキ山（タラナキマウンガ）が描かれています。この山は、ニュージーランド先住民であるマオリの人々が神聖な場所として崇めてきました。当社は私たちの大切な故郷、タラナキで創業しました。UMF™（ユニークマヌカファクター）は品質に関する商標です。UMF™格付けシステムは、マヌカハニーに含まれる天然のマーカーを評価し、純度および品質を保証します。本製品は、IANZ認定試験所で1kgあたり263mg以上のメチルグリオキサルを含むことが確認されたMGO（メチルグリオキサル）認証済みのハチミツです。10+UMFNonGMOProjectVerified（非遺伝子組み換えプロジェクト認定）BPA（ビスフェノールA）不使用ハラールニュージーランドのコーシャ免疫力強化に！ニュージーランドのUMF表示のあるマヌカハニー。「UMF」は抗菌作用を示す指標　「UMF」は「UniqueManukaFactorHoneyAssociation(UMFハニー協会）」に加盟したメーカーのみが使用を許されています。#マヌカハニー#マヌカハニー#ニュージーランド#トレーダージョーズ#マヌカ#免疫力#UMF10#manukahoney#はちみつ#LA157
http://narcologia.ru/goods/ramshackle241866.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford883673.html
http://narcologia.ru/goods/pompous402023.html
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ 天然・非加熱 生はちみつ
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
Amazon | マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ ...
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ 天然・非加熱 生はちみつ
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
Amazon | マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ ...
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
非加熱 マヌカハニー MGO 263+、250g（8.8オンス）
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
Amazon | マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生 ...
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
263★マヌカヘルス マヌカハニーMGO263（500g）★2個セット【限定特価】-アサヒモール Asahimall
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
Amazon | マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ ...
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
Amazon | マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ ...
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ 天然・非加熱 生はちみつ
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
マヌカハニー UMF20+ 500g （MGO 829+以上） | はちみつ＆マヌカハニー ...
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
まとめ買い】マヌカハニー MGO250+ 250g ×2個セット イワタニの健康 ...
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ 天然・非加熱 生はちみつ
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
非加熱 マヌカハニー MGO 263+、250g（8.8オンス）
【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g
Aotea Mānuka Honey (マヌカハニー） 125+ MGO (240g) | Wholesum Japan

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru