【新品】2個セット　マヌカハニー　生・非加熱、MGO 263+、250g



マヌカハニー MGO100+【500g】ニュージーランド産 生タイプ 天然・非加熱 生はちみつ



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非加熱 マヌカハニー MGO 263+、250g（8.8オンス）



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Aotea Mānuka Honey (マヌカハニー） 125+ MGO (240g) | Wholesum Japan

エグモントマヌカハニー 250g2個セットになります。賞味期限：2026年11月18日参考価格：1個 ¥3409新品未開封品です。アメリカでの購入品です。パッケージには細かい擦り傷などあります。ご了承下さい。出品して間もないお値下げ交渉はご容赦下さいませm(__)mエグモントハニーのラベルには、この地域にそびえ立つ名高い山、タタラナキ山（タラナキマウンガ）が描かれています。この山は、ニュージーランド先住民であるマオリの人々が神聖な場所として崇めてきました。当社は私たちの大切な故郷、タラナキで創業しました。UMF™（ユニークマヌカファクター）は品質に関する商標です。UMF™格付けシステムは、マヌカハニーに含まれる天然のマーカーを評価し、純度および品質を保証します。本製品は、IANZ認定試験所で1kgあたり263mg以上のメチルグリオキサルを含むことが確認されたMGO（メチルグリオキサル）認証済みのハチミツです。10+UMFNonGMOProjectVerified（非遺伝子組み換えプロジェクト認定）BPA（ビスフェノールA）不使用ハラールニュージーランドのコーシャ免疫力強化に！ニュージーランドのUMF表示のあるマヌカハニー。「UMF」は抗菌作用を示す指標 「UMF」は「UniqueManukaFactorHoneyAssociation(UMFハニー協会）」に加盟したメーカーのみが使用を許されています。#マヌカハニー#マヌカハニー#ニュージーランド#トレーダージョーズ#マヌカ#免疫力#UMF10#manukahoney#はちみつ#LA157