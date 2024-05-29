ASTIER DE VILLATTE Alger キャンドル

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商品詳細
未使用です。とても素敵な香りです。購入時から右下の少しラベルが剥がれ気味でした。未使用品ですが、完璧を求める方はご遠慮ください。実 寸 W9D9H10cm原産国 フランス容 量 260gパリの雰囲気を色濃く映す北アフリカの街。オスマン様式のファサードには白色の漆喰。鎧戸には青色の塗料。目眩を覚えるほどの暑気。どことなく漂う危険な空気。賑わうアーケードから立ちのぼるのは、心弾む香り。白い花々やセイヨウイボタの花、ワイルド・ジャスミン、レモン、そしてネロリの微かに唐辛子エッセンスが利いたアシッドノート。#アスティエ#アスティエドヴィラット
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